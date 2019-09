Maleficent: Signora del Male, annunciata la prevendita dei biglietti

Disney ha annunciato l'inizio della prevendita dei biglietti per Maleficent: Signora del Male, atteso sequel del film del 2014, con Angelina Jolie che torna ad indossare il costume della strega Malefica. Su Twitter è stato pubblicato un video che svela l'inizio della prevendita a partire da oggi. Il film è diretto da Joachim Rønning.

La didascalia del video recita così:"Torna con una vendetta. I biglietti per #Maleficent: Mistress of Evil sono in vendita DOMANI".

Il filmato non aggiunge molto alle sequenze sinora già viste, anche se vengono mostrate più battaglie fra Malefica e la regina Ingrith, interpretata da Michelle Pfeiffer, colei che diventerà presto la matrigna di Aurora e che sfida Malefica affermando che la sua presenza da più potere alla vita della giovane fanciulla. Ciò scatena una guerra tra le due fazioni.



Joachim Rønning prende il posto di Robert Stromberg alla regia del film, con la sceneggiatura a firma di Linda Woolverton.

Maleficent: Signora del Male riprende la trama iniziata con Maleficent nel 2014, in cui il pubblico è venuto a conoscenza degli eventi che spinsero Malefica a diventare cattiva e maledire la piccola principessa Aurora. Il sequel prosegue nell'approfondimento del rapporto tra la strega e la giovane mentre si formano nuove alleanze e affrontano nuovi avversari per proteggere le creature magiche presenti all'interno della brughiera.

Un video recente mostra la trasformazione di Angelina Jolie in Malefica; l'attrice sarà a Roma con Michelle Pfeiffer per presentare il film ad ottobre.