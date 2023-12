Maleficent 3, Disney a lavoro sul nuovo film con Angelina Jolie

Dopo l’approdo di Maleficent 2 su Disney plus, la star della saga ha rivelato di essere a lavoro per un terzo capitolo.

Angelina Jolie, star e protagonista dei primi due Maleficent, ha ammesso in un’intervista con il Wall Street Journal di essere al lavoro con Disney per un terzo capitolo della saga. Al momento non ci sono altre informazioni ufficiali per quel che riguarda trama, cast, data d’uscita del film o del trailer. L’attrice, all’interno della stessa intervista, ha dichiarato di volersi prendere un periodo di pausa, molto probabilmente successiva alla realizzazione di Maleficent 3 e degli altri progetti a cui sta partecipando, perché stanca dell’ambiente hollywoodiano:

“Poiché sono cresciuta a Hollywood, non ne sono mai stata molto colpita. Non l'ho mai considerata significativa o importante. Oggi non sarei un'attrice. Quando ho iniziato, non c'era l'aspettativa di essere così pubblica, di condividere così tanto. È parte di ciò che è successo dopo il mio divorzio. Ho perso la possibilità di vivere e viaggiare liberamente. Mi sposterò quando potrò. Sono cresciuta in un luogo piuttosto superficiale. Tra tutti i posti del mondo, Hollywood non è un posto sano. Quindi si cerca l'autenticità.”

Se avete visto il secondo capitolo della saga, allora vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Maleficent 2.