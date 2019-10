Alla fine è stato Maleficent 2 a vincere il duello al box office con Joker

Domenica vi abbiamo riportato la notizia di un incredibile pareggio virtuale fra Maleficent 2 e Joker, e nelle scorse ore sono finalmente arrivati i riconteggi necessari a stabilire un vincitore certo.

Ebbene, a quanto pare sono stati la Disney e Maleficent 2: Signora del Male a spuntarla, ovviamente con uno scarto piccolissimo: Angelina Jolie, Michelle Pfeiffer ed Elle Faning sono riuscite a mantenere la prima posizione difendendosi dall'assalto di Joaquin Phoenix, che dopo il record del maggior incasso di sempre per il box office rated-r aveva riacquistato vigore nel pubblico.

Il conteggio finale segna $19,25 milioni di dollari per il film DC e $19,37 milioni per il live-action Disney, un gap di appena $120.000 mila dollari. Pochissimi, certo, ma abbastanza per negare a Joker la terza vittoria settimanale dopo aver concluso in testa i suoi primi due weekend di programmazione. Da non confondere con un incidente di percorso, dato che il film di Todd Phillips rimane un successo straordinario, con $277,6 milioni di dollari a livello nazionale e un totale mondiale di $849,1 milioni, e soprattutto con un potere di tenuta a dir poco impressionante, che ha mostrato un calo di solo il 34% dal suo terzo fine settimana.

Vediamo cosa succederà il prossimo week-end. Fino ad allora, restate sintonizzati per altre notizie.