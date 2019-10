Maleficent 2 supera Joker e dà alla Disney l'ennesimo primo posto del 2019

A volte il male riesce a vincere: con i dati del botteghino aggiornati, vi riportiamo che Maleficent 2 ha esordito al primo posto nella classifica dei migliori incassi del week-end, mentre Joker ha chiuso al terzo posto mettendo nel mirino il totale globale di Justice League.

L'opera con Angelina Jolie, Elle Fanning e Michelle Pfeiffer ha aperto in 3.790 teatri domestici questa settimana, e nei suoi primi due giorni il sequel ha guadagnato $12,5 milioni negli Stati Uniti, compresi i $2,3 milioni incassati nelle anteprime di giovedì. Gli analisti prevedono un primo week-end intorno ai $45 milioni, ma già da oggi la Disney è tornata in testa al botteghino confinando i $10,5 milioni di dollari incassati da Zombieland: Double Tap al secondo posto, come annunciato dalle previsioni.

Al terzo posto Joker, che con altri $8,610 milioni di dollari incassati venerdì a livello domestico sale ad un totale globale di $619 milioni, risultato che dovrebbe consentirgli di sorpassare i suoi "acerrimi nemici" della Justice League entro al fine del week-end. Il film di Zack Snyder, lo ricordiamo, è fermo a quota $657 milioni.

La top five domestica è chiusa dal film d'animazione La Famiglia Addams, che sale a $44 milioni con altri $4 milioni incassati e Gemini Man, che incassa altri $2 milioni e porta il proprio totale a $30 milioni ($75 milioni a livello internazionale).

