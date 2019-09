Maleficent 2, le prime previsioni al box office non sono esattamente positive

Iniziano ad arrivare le prime proiezioni al box office per il weekend di apertura Maleficent 2: Signora del Male, che al momento disegnano un quadro non troppo esaltante per il nuovo film Disney con protagoniste Angelina Jolie ed Elle Fanning.

Anche a causa dell'uscita in concomitanza (negli Stati Uniti) con Zombieland 2: Double Tap, in uno scontro al box office fra sequel vs. sequel, Box Office Pro prevede un'apertura nazionale compresa nella forbice fra i $30 e i $50 milioni di dollari per il nuovo live-action Disney, che più specificatamente dovrebbe aggirarsi intorno ai $37 milioni.

Il primo film uscì alla fine di maggio 2014 e incassò nel suo week-end d'apertura $69 milioni di dollari, e se queste previsioni preliminari dovessero risultare precise allora la saga registrerebbe un grosso calo commerciale: certo è comunque che siamo ancora molto lontani dal lancio, previsto per ottobre, quindi è possibile che l'interesse del pubblico aumenti gradualmente nelle prossime settimane.

Ricordiamo che Maleficent 2 è uno dei tre grossi prodotti Disney che usciranno da qui alla fine dell'anno, insieme a Frozen II e Star Wars IX: la major spera che, combinati, gli incassi delle tre pellicole le permettano di superare il traguardo dei dieci miliardi complessivi guadagnati in un anno, ampliando così il nuovo record già stabilito a 8 miliardi.

