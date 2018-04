Maleficent 2: Michelle Pfeiffer in trattative per unirsi al cast

Michelle Pfeiffer, secondo quanto riportato da Variety, è in trattative per unirsi al cast di Maleficent 2, il sequel del film Disney, rivisitazione della fiaba della Bella Addormentata.

L’attrice, che di recente è stata tra i protagonisti del remake di Assassinio sull’Orient Express firmato da Kenneth Branagh, si andrebbe così ad unire a Angelina Jolie, Elle Fanning e Ed Skrein. Il sequel, come noto, sarà diretto da Joachim R∅nning, già co-regista di Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar, su una sceneggiatura di Jez Butterworth e Linda Woolverton, poi riscritta da Micah Fitzerman-Blue e Noah Harpster. Alla produzione c’è Joe Roth.

Le riprese dovrebbero iniziare entro l’anno. Il primo film diretto da Robert Stromberg, lo ricordiamo, fu un grande successo per la Casa di Topolino: infatti, a fronte di un budget di circa 200 milioni di dollari, la pellicola riuscì a incassarne quasi 760 milioni e conquistando anche una nomination ai Premi Oscar per i migliori costumi (di Anna B. Sheppard).

La Pfeiffer sarà presto nei cinema di tutto il mondo con un altro sequel, Ant-Man and the Wasp della Marvel, dove interpreterà Janet van Dyne (Wasp originale), previsto per l’uscita nelle sale italiane il 4 luglio 2018; recentemente, invece, è stata protagonista della reunion per il 35° anniversario di Scarface al Tribeca Film Festival, dove ha rivelato alcune curiosità in merito alla lavorazione del film.

Di seguito la sinossi del primo film.

Sinossi: Diretto dal Production designer due volte premio Oscar® Robert Stromberg (Avatar, Alice in Wonderland, Il grande e potente Oz), al suo debutto come regista, e interpretato dall’attrice vincitrice dell’Academy Award® Angelina Jolie, Maleficent svela per la prima volta gli eventi che hanno reso duro il cuore di una donna un tempo giovane e bella, portandola a lanciare un maleficio contro la piccola Aurora.