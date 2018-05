Maleficent 2: Jenn Murray entra nel cast del sequel Disney con Angelina Jolie

Variety riporta che la star di Animali fantastici e dove trovarli, Jenn Murray, è entrata ufficialmente nel cast del sequel Disney, Maleficent 2. I dettagli sul suo ruolo rimangono ancora ignoti. Il film vedrà per protagoniste Elle Fanning nelle vesti di Aurora e Angelina Jolie nuovamente nei panni della melliflua e affascinante Malefica.

Maleficent 2 dovrebbe entrare in produzione in estate. Joachim Rønning prende il posto di Robert Stromberg alla regia di questo secondo capitolo, scritto da Jez Butterworth e Linda Woolverton, insieme a Micah Fitzerman-Blue e Noah Harpster.

Jenn Murray è conosciuta soprattutto per il ruolo di Chastity Barebone in Animali fantastici e dove trovarli. Tra i suoi film più recenti anche Amore e inganni e Brooklyn di John Crowley, al fianco di Saoirse Ronan.

Il nuovo villain del film sarà interpretato da Ed Skrein (Il trono di spade). Nel cast anche Michelle Pfeiffer e Chiwetel Ejiofor.

Angelina Jolie (a parte la regia del film Per primo hanno ucciso mio padre) torna al cinema a distanza di tre anni dal suo ultimo film, By the Sea, girato insieme all'ex marito Brad Pitt, per il quale si occupò anche della regia e della sceneggiatura.

Elle Fanning ha visto crescere in maniera esponenziale la propria carriera in seguito a Maleficent, avendo recitato, tra gli altri, anche in L'ultima parola - La vera storia di Dalton Trumbo di Jay Roach, The Neon Demon di Nicolas Winding Refn e L'inganno di Sofia Coppola.

Maleficent 2 per il momento non ha ancora una data d'uscita ufficiale.