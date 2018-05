Maleficent 2 inizia la produzione, svelato tutto il cast del sequel

Come preannunciato, la Walt Disney Pictures ha annunciato l'inizio della produzione di Maleficent 2, sequel di uno dei più grandi successi al box-office mondiale del 2014. Le riprese si stanno svolgendo ai Pinewood Studios e in svariate location in giro per l'Inghilterra.

La Tre volte vincitrice ai Golden Globe e Premio Oscar Angelina Jolie (Ragazze interrotte, Wanted - Scegli il tuo destino) riprenderà i panni della protagonista, Malefica, insieme a Elle Fanning (Super 8, The Neon Demon) che, invece, riprenderà i panni di Aurora. I due sono i personaggi de La Bella Addormentata, adattamento d'animazione della Disney, la cui storia mai raccontata fu narrata nel film del 2014.

L'acclamata attrice Michelle Pfeiffer (Batman - Il Ritorno, Ant-Man and the Wasp) è salita a bordo del progetto, affiancando le due, interpretando la Regina Ingrith. Nel cast vedremo anche Chiwetel Ejiofor (Doctor Strange, 12 Anni Schiavo), Ed Skrein (Deadpool, Il Trono Di Spade) e Robert Lindsay (Wimbledon, Grace di Monaco). Harris Dickinson (Darkest Minds) sarà il Principe Filippo.

Il film è diretto da Joachim Rønning, scritto da Linda Woolverton, Micah Fitzerman-Blue & Noah Harpster. I produttori sono Joe Roth & Angelina Jolie.

Altri attori inclusi nel cast ci sono Sam Riley, Imelda Staunton, Lesley Manville e Juno Temple. La pellicola non ha ancora una data di uscita fissata dalla Disney. Qui sotto trovate delle prime foto dietro le quinte.