Maleficent 2: impazza anche in Italia la mania BeMaleficent

Dopo lo scoppio della moda a colpi dell'hashtag #BeMaleficent per le vie di Los Angeles e Tokyo, le Wall Wings, delle ali dipinte sui muri ispirate a Maleficent, sono arrivano anche in Italia in un'inedita versione total black.

Sull'onda del trend americano, nato dall'artista californiano Colette Miller, che nel 2012 ha lanciato il suo Global Angel Wings Project, molti artisti di strada stanno realizzando nelle nostre città opere simili ma con un'accezione più dark, ispirata all'iconico personaggio che Angelina Jolie interpreta nel live-action della Disney.

Si tratta di opere interattive che vengono utilizzate dagli utenti per scattare foto e postarle sui loro social. Un trend già virale tra giovani e lanciato da molti influencers (come Luciano Spinelli, Chiara e Angela Nasti, Rosalba, Maryna, Claudia Dionigi, Giulia Latini e Ludovica Olgiati), che hanno scattato foto nelle loro città con l'hashtag #BeMaleficent. Le ali di Maleficent, ognuna realizzata con tecnica e stile diverso, ad oggi sono state avvistate a Roma, Milano, Firenze, Bologna e Napoli.

Scritto da Linda Woolverton, Maleficent: Signora del Male include nel cast anche Elle Fanning, Michelle Pfeiffer, Ed Skrein, Chiwetel Ejiofor, Sam Riley, Harris Dickinson, Imelda Staunton e Lesley Manville. Alla regia il norvegese Joachim Ronning, che sostituisce il Robert Stromberg del film originale del 2014.

Maleficent 2 verrà distribuito nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 17 ottobre.

