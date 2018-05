Maleficent 2: Harris Dickinson sarà il Principe, Chiwetel Ejiofor nel cast?

Secondo quanto rivelato da Variety, Harris Dickinson si è unito al cast del sequel di Maleficent, che vedrà anche il ritorno di Angelina Jolie ed Elle Fanning nei loro ruoli.

Dickinson è stato sotto i riflettori recentemente per aver interpretato J. Paul Getty III nella miniserie FX di Danny Boyle, Trust, in cui veniva raccontato il rapimento del nipote del famigerato magnate, storia già ritratta da Ridley Scott nel discusso Tutti i soldi del mondo.

A quanto pare, Dickinson ricoprirà il ruolo del Principe, che nella pellicola originale era interpretato da Brenton Thwaites, il quale ha dovuto rinunciare al suo ritorno a causa di conflitti di programmazione nella sua agenda; quest’ultimo, come sappiamo, sarà Robin/Dick Grayson nella serie Titans, il cui debutto è previsto su DC Universe.

Inoltre, That Hashtag Show ha riportato che Chiwetel Ejiofor (Doctor Strange) sarebbe in trattative per unirsi al cast del film, che sarà diretto da Joachim Ronning (Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar). Nonostante non ci siano dettagli sul ruolo che andrebbe a ricoprire, alcuni sostengono si tratterà di un interesse amoroso per la Malefica di Angelina Jolie.

Come già riportato, anche Michelle Pfeiffer è in trattative per interpretare la madre del Principe.

Le riprese dovrebbero iniziare entro l’anno. Il primo film diretto da Robert Stromberg, lo ricordiamo, fu un grande successo per la Casa di Topolino: infatti, a fronte di un budget di circa 200 milioni di dollari, la pellicola riuscì a incassarne quasi 760 milioni e conquistando anche una nomination ai Premi Oscar per i migliori costumi (di Anna B. Sheppard).

Di seguito la sinossi del primo film.

Sinossi: Diretto dal Production designer due volte premio Oscar® Robert Stromberg (Avatar, Alice in Wonderland, Il grande e potente Oz), al suo debutto come regista, e interpretato dall’attrice vincitrice dell’Academy Award® Angelina Jolie, Maleficent svela per la prima volta gli eventi che hanno reso duro il cuore di una donna un tempo giovane e bella, portandola a lanciare un maleficio contro la piccola Aurora.