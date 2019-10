Maleficent 2 debutterà al primo posto, Joker e Zombieland 2 si batteranno per il podio

Dopo aver dominato la fascia demografica 18-35 per due settimane, Joker affronterà la sua prima seria competizione in quella categoria grazie al debutto di Zombieland: Double Tap, sequel della commedia horror del 2009 con Woody Harrelson e Emma Stone.

Tuttavia è alla Disney che - sorpresa sorpresa - spetterà il nuovo primo posto della classifica mondiale, con Maleficent 2: Signora del Male che uscirà in tutto il mondo questa settimana e le previsioni azzardano il terzo miglior debutto del mese di ottobre, con un incasso compreso tra $165 milioni e $175 milioni, dopo Joker ($248,4 milioni) e Venom ($207,4 milioni).

Il film in cui la vincitrice dell'Oscar Angelina Jolie riprende il suo ruolo tratto dal film d'animazione La Bella Addormentata, in origine sarebbe dovuto uscire nel 2020 per il Memorial Day (25 maggio), e il fatto che la Disney lo abbia anticipato così tanto fa intuire quanto la compagnia punti sull'opera a livello commerciale.

Per qualche paragone, il primo Maleficent nel 2014 iniziò la sua corsa al box office con $109 milioni di dollari ai tassi attuali, mentre l'anno successivo Cenerentola esordì con $87 milioni. Il primo film concluse la sua run al box office con $517 milioni in dollari, che con i tassi attuali corrisponderebbero oggi a circa $380 milioni: senza tener conto dell'inflazione, il totale globale arrivò a $758,5 milioni, una cifra che la Disney sicuramente spera di replicare.

