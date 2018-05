Maleficent 2: David Gyasi entra ufficialmente nel cast

Deadline riporta che l'attore britannico David Gyasi è entrato ufficialmente a far parte del cast dell'atteso Maleficent 2, sequel del film del 2014 diretto da Robert Stromberg.

Gyasi, noto principalmente per i ruoli marginali in Interstellar, Cloud Atlas e quello di Achille nella tanto recente quanto brutta serie tv Netflix Troy - La caduta di Troia, va ad unirsi ad un cast già nutrissimo che comprende Michelle Pfeiffer, Ed Skrein, Elle Fanning e ovviamente Angelina Jolie nei panni di Malefica.

Nelle scorse settimane vi avevamo riportato che sia Jenn Murray che Harris Dickinson erano entrati a far parte dell'ambizioso sequel, con Chiwetel Ejiofor (Doctor Strange) in trattative per un ruolo non specificato. Ora è possibile che quel ruolo se lo sia aggiudicato Gyasi, che presterà il volto ad un personaggio la cui identità è ancora avvolta dal mistero.

Il primo capitolo del franchise, diretto dall'allora esordiente Robert Stromberg nel 2014 si era trasformato in una vera e propria hit da botteghino, terminando la propria run nelle sale con un incasso globale di $759 milioni. Stromberg non tornerà per Maleficent 2, che sarà affidato al regista di Marco Polo e I Pirati Dei Caraibi 5 Joachim Rønning.

Il film dovrebbe uscire nel corso del 2019.