Malcom & Marie, Zendaya risponde alle critiche sul differenza d'età con John D. Washington

In attesa di poter ammirare Malcolm & Marie di Sam Levinson su Netflix, in una recente intervista, seguendo quanto già dichiarato dal co-protagonista John David Washington, la splendida e talentuosa Zendaya ha avuto modo di parlare della critica differenza d'età tra i due interpreti dell'originale della piattaforma.

Dice Zendaya: "Interpreto una ragazza di 16 anni da quando ho 16 anni. Dobbiamo anche ricordare che le persone sono cresciute con me da piccole. È un po' come guardare, immagino, una sorella crescere, dunque è difficile per le persone entrare nell'idea che ormai sono cresciuta nella vita reale, anche se continuo a interpretare una teenager in televisione o al cinema".



La trama del film seguirà la coppia formata dalle star di Tenet e Spider-Man: Far From Home nella sua personalissima crisi che porterà i due protagonisti a rivangare le relazioni passate e il modo in cui sono state vissute, per arrivare, presumibilmente, a scoprire il reale significato della loro relazione.

"Questa non è una storia d'amore. Questa è la storia dell'amore" ci ha avvertito il primo trailer di Malcolm & Marie, e le immagini che vediamo effettivamente sembrano confermarlo: la serenità sembra non essere di casa nel film di Levinson, per cui crediamo sia legittimo aspettarci qualcosa di ben diverso dal prevedibile film romantico di turno.

L'accoppiata Zendaya/Levinson, d'altronde, ha già funzionato benissimo in Euphoria, di cui il regista di Malcolm & Maria è stato ideatore, produttore, regista e sceneggiatore: "Provo tantissima gratitudine per questo cast e questa crew, di cui buona parte viene dalla mia 'famiglia' di Euphoria, per aver accettato di lavorare insieme durante questi tempi così difficili" sono state le parole del regista.