Malcolm McDowell, la confessione shock:'Non ricordo molti dei film che ho girato'

In un articolo pubblicato dal Guardian, Malcolm McDowell ha parlato del suo ultimo film, The Big Ugly, ma ha svelato un curioso particolare che riguarda la sua carriera e soprattutto i film che ha realizzato, dei quali... si ricorda poco o nulla. La star di Arancia meccanica si è soffermato proprio su questo dettaglio.

"La gente mi ferma e mi dice 'Oh, ti abbiamo amato in bla bla bla'. E io dico 'Scusa, non ero io'. E poi mi mostrano sul loro telefono o mi mostrano la copertina del DVD ed eccomi qui. E non ricordo affatto di averlo girato" dichiara ridendo l'attore.

Nell'ultimo film girato da Malcolm McDowell, l'attore interpreta un gangster londinese negli Stati Uniti, impegnato a riciclare denaro sporco attraverso gli Appalachi. Nel cast anche Vinnie Jones e Ron Perlman.



"Durante le riprese avevo mio figlio di 14 anni con me. Si annoiava e faceva così caldo. Quel caldo vapore del sud di cui scrive Tennessee Williams. L'unica cosa da fare era guidare fino al Walmart e fare una passeggiata in questo grande edificio climatizzato per stare al fresco. Questo è stato l'entusiasmo. Era la cosa più importante che aspettavo. Colazione da Cracker Barrel e poi assalto al Walmart. Dopo una settimana ha detto 'Papà, sai una cosa? Penso che mi piacerebbe andare a casa a trovare mamma'".

Con l'attuale moglie, l'artista Kelley Kuhr, Malcolm McDowell ha avuto tre figli. In passato l'attore è stato sposato altre due volte, con le colleghe Margot Bennett e Mary Steenburgen, dalla quale ha avuto due figli. Tempo fa Malcolm McDowell parlò di un'iconica scena di Arancia meccanica.

