Malcolm McDowell compie 80 anni: 'Arancia Meccanica mi sembrava un buon film e nulla più'

Per quanto si possa capirne di cinema, intuire il modo in cui un film verrà accolto dalle masse non è esattamente un compito facile: non lo è neanche per uno come Malcolm McDowell, che oggi spegne ben 80 candeline e che, ormai mezzo secolo fa, non avrebbe mai immaginato il clamoroso successo riscosso da Arancia Meccanica.

L'attore, per cui le riprese del film di Kubrick furono un vero incubo, ammise infatti qualche tempo fa di aver considerato illo tempore il capolavoro del regista di 2001: Odissea nello Spazio e Shining come un potenziale ottimo film e nient'altro, senza rendersi conto dell'incredibile potenziale dell'adattamento del romanzo di Anthony Burgess.

"A 28 anni non ero mica un profeta, Arancia Meccanica mi sembrava un buon film e nulla più. Non immaginavo che sarebbe diventato qualcosa di eterno. È stato un'arma a doppio taglio: mi ha dato grande fama ma mi ha anche segnato. Mi venivano offerti sempre personaggi simili. Tuttavia mi ritengo fortunato, ed è bello essere sempre ricordato per quel ruolo anche da generazioni e persone tanto diverse. Nessun rimpianto, ci mancherebbe altro!" sono state le parole dell'attore al riguardo. E voi, pensate ci sareste andati meno cauti sul pronostico al posto del nostro Malcolm? Fatecelo sapere nei commenti!