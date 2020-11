Malcolm & Marie, Zendaya rivela i dettagli sul film girato in segreto durante il lockdown

Zendaya è una delle attrici del momento e di certo tra le più talentuose della sua generazione: dopo aver vinto il suo primo Emmy (l'attrice più giovane a riuscirci) grazie all'interpretazione nella serie HBO Euphoria, è pronta a rivestire i panni di MJ in Spider-Man 3 dei Marvel Studios ed è in arrivo anche il misterioso Malcolm & Marie.

Nell'ultima settimana, Zendaya è apparsa in copertina su Elle e nel corso dell'intervista concessa al popolare magazine ha parlato proprio del misterioso progetto Malcolm & Marie, girato in pochissimo tempo da Sam Levinson in gran segreto durante il primo lockdown negli Stati Uniti, quando nessuno poteva uscire dalla propria abitazione in seguito alla prima ondata di coronavirus generata dalla pandemia globale.

"E' stato come il sogno di un attore che si realizza. Ma è stato anche molto impegnativo dal punto di vista nervoso. Quando hai un'idea e ci metti i tuoi soldi - voglio dire nel film utilizzo i miei vestiti e dovevo farmi da sola il trucco e parrucco - è difficile non diventare un pochino insicuri. Come dire: 'Oh cavolo, lo sto davvero facendo?'. E' stata una delle prime volte che ho accettato qualcosa immediatamente e sono orgogliosa di averlo fatto. Lavorare con Sam, ovviamente, e Marcell [direttore della fotografia, ha lavorato anche a Euphoria] è stato speciale, e John David Washington è sia brillante come attore che una persona meravigliosa".

Zendaya ha poi approfondito la sua collaborazione con Sam Levinson e cosa ha condotto alla realizzazione di Malcolm & Marie: "Sam è come uno di famiglia per me. Gli parlo quasi ogni giorno e notte, tutti i giorni. A volte parliamo di Euphoria, a volte della vita o dell'attualità o cose così. Poi ci è venuta l'idea di fare questo film in completa sicurezza durante la pandemia con un numero ridotto di persone. Abbiamo usato alcuni membri della troupe di Euphoria che ovviamente non stavano lavorando in quel momento perché le produzioni erano in pausa. Ero affascinata dall'idea di girare un film con soli due personaggi. Era come una commedia teatrale. E' stata una sfida per tutti noi, perché è stato girato in una sola location. Stare in quarantena insieme è stato grandioso in un certo senso, perché ci ha permesso di lavorare a fondo sul materiale mentre eravamo lì".

Malcolm & Marie è stato acquistato da Netflix che lo dovrebbe distribuire sulla sua piattaforma digitale prossimamente.