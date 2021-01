Malcolm & Marie, ecco il trailer del film Netflix con Zendaya e John David Washington

Netflix insiste sul bianco e nero dopo il successo dell'ottimo Mank di David Fincher: stavolta tocca a John David Washington e Zendaya tuffarsi in un mondo monocromatico e vagamente claustrofobico in occasione di Malcolm & Marie, il nuovo film firmato da Sam Levinson.

La trama del film seguirà la coppia formata dalle star di Tenet e Spider-Man: Far From Home nella sua personalissima crisi che porterà i due protagonisti a rivangare le relazioni passate e il modo in cui sono state vissute, per arrivare, presumibilmente, a scoprire il reale significato della loro relazione.

"Questa non è una storia d'amore. Questa è la storia dell'amore" ci avverte il primo trailer rilasciato in queste ore da Netflix, e le immagini che vediamo effettivamente sembrano confermarlo: la serenità sembra non essere di casa nel film di Levinson, per cui crediamo sia legittimo aspettarci qualcosa di ben diverso dal prevedibile film romantico di turno.

L'accoppiata Zendaya/Levinson, d'altronde, ha già funzionato benissimo in Euphoria, di cui il regista di Malcolm & Maria è stato ideatore, produttore, regista e sceneggiatore: "Provo tantissima gratitudine per questo cast e questa crew, di cui buona parte viene dalla mia 'famiglia' di Euphoria, per aver accettato di lavorare insieme durante questi tempi così difficili" sono state le parole del regista.

Vedremo il prossimo 5 febbraio, data dell'esordio su Netflix, se il gioco sarà valso la candela! Nei mesi scorsi, intanto, Zendaya ci ha svelato tutti i dettagli su Malcolm & Marie.