Malcolm & Marie, Netflix acquista il film segreto con Zendaya e John David Washington

Secondo quanto riportato da Variety, Netflix avrebbe acquistato per la non indifferente cifra di 30 milioni di dollari i diritti di distribuzione internazionale di Malcolm & Marie, il film girato in gran segreto in periodo di lockdown da Sam Levinson con protagonista la coppia inedita composta da Zendaya e John David Washington.

La notizia arriva direttamente dal Toronto International Film Festival, dove Netflix ha acquistato anche i diritti per la distribuzione di Bruised, il debutto alla regia di Halle Berry; il colosso dello streaming ha anche da poco acquisito Pieces of a Woman, il film con Shia LaBeouf e Vanessa Kirby, quest'ultima premiata a Venezia con la Coppa Volpi.

Malcolm & Marie è firmato da Sam Levinson, creatore di Euforia. La produzione è stata descritta come già completa, il che farebbe dell'opera la prima ad essere stata completata nel post-Coronavirus: secondo quanto riferito, le riprese si sono svolte dal 17 giugno al 2 luglio presso la Caterpillar House, una meraviglia architettonica di vetro eco-friendly che sorge a Carmel, in California (trovate una foto in basso), secondo le norme di distanziamento sociale imposte da WGA, DGA e SAG-AFTRA e ai protocolli di sicurezza COVID-19.

Nel film Washington interpreta un regista e Zendaya la sua ragazza. Malcolm & Marie, appunto, segue la coppia al loro ritorno a casa dopo l'anteprima di un film, quando una discussione circa le loro relazioni sentimentali passate prende una piega inaspettata, mettendo alla prova la forza del loro amore.

Ricordiamo che Zendaya tornerà in Spider-Man 3, mentre John David Washington è attualmente nelle sale di tutto il mondo (quelle aperte) al fianco di Robert Pattinson nello spettacolare e cervellotico Tenet di Christopher Nolan, che nonostante la situazione sta comunque incassando bene a livello internazionale.