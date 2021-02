Malcolm & Marie, il film di Zendaya conquista tutti: è nella top 10 di Netlfix

Nonostante la giovane età, Zendaya è riuscita già ampiamente da tempo a superare quell'etichetta di starlette della Disney e a diventare una delle stelle più brillanti del firmamento di Hollywood. Il successo >Malcolm & Marie delle ultime ore ne è solo un'ulteriore conferma.

Il film che è da pochissimo giunto su Netflix, ha già conquistato il pubblico e in parte la critica, diventando in brevissimo tempo uno dei titoli più visti. La sceneggiatura sembra sia stata creata da Sam Levinson in soli sei giorni, quando le riprese della serie Euphoria sono state bloccate a causa della pandemia di Covid-19. L'unico altro personaggio della storia è John David Washington, la star di Tenet.

Malcolm & Marie segue le vicende di una coppia che si trova a fare i conti una serata molto particolare. Il personaggio maschile, un regista, attende le recensioni del suo ultimo film dopo la prima. I due si trovano ad affrontare non solo i limiti della loro relazione ma, anche questioni molto più spinose come il razzismo e vari stereotipi della cultura americana.

Molte sono state fin qui le polemiche associate alla pellicola, in particolare è stata aspramente criticata la differenza d'età tra Zendaya e John David Washington. In molti infatti ritengono che la star di Euphoria sia troppo giovane per questo ruolo. Se vi va, date uno sguardo alla nostra recensione di Malcolm & Marie.