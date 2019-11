Annabelle 3 in Home Video: clip esclusiva del make-up del demone Ferryman

Il fascino della cura dei dettagli. L'applicazione dei professionisti di make up cinematografico traspare chiaramente dal video dei contenuti speciali per la versione home video di Annabelle 3, che vi mostriamo ora in anteprima esclusiva. In particolare la clip mostra il lavoro svolto sul corpo dell'attore che veste i panni di Ferryman.

Alexander Ward, colui che si nasconde sotto al trucco di Ferryman, spiega come si evolve il lavoro sul suo corpo, partendo dal petto e proseguendo con la testa e la creazione di un cappuccio che copre il viso e il mento.

Dal volto si scende verso gli avambracci e le mani. A quel punto l'aspetto del personaggio inizia a delinearsi ed essere già potenzialmente terrorizzante.



Un lavoro minuzioso e che richiede grande pazienza, sia per quanto riguarda i make up artist e sia per l'attore impegnato in diverse ore di trucco, funzionali ad un risultato estremamente realistico, come si può ben vedere dal risultato finale mostrato nella clip, con il personaggio che si aggira sul set a trucco completato, suscitando paura e inquietudine in sole poche sequenze.

Annabelle 3 è uscito nella versione home video lo scorso 24 ottobre. Il film, scritto e diretto da Gary Dauberman, è il terzo capitolo della saga di Annabelle, che appartiene all'universo cinematografico di The Conjuring.

Il film ha incassato 225 milioni di dollari in tutto il mondo. La pellicola ha fatto parlare di sé anche per la morte di uno spettatore in Thailandia nel corso di una proiezione. A luglio il film aprì in testa al box-office superando Toy Story 4.