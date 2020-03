Il make-up artist di Star Wars parla di Babu Frik e di Palpatine

Neal Scanlan è stato il supervisore agli effetti visivi e al make-up dell'ultima triologia di Star Wars, ed è a lui che si devono il ritorno di Chewbacca, la "resurrezione" di Yoda e la creazione di molti altri iconici personaggi. Nell'ultimo capitolo, L'Ascesa di Skywalker, Scanlan ha dato vita a Babu Frik e riportato sullo schermo Palpatine.

Recentemente intervistato da Collider, ha parlato di alcuni aspetti della produzione del film, rivelando anche la genesi di alcune delle sue creature.

All'inizio della produzione di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, ha rivelato Neal Scanlan, "la sceneggiatura non era ancora completa. Non c'erano un inizio e una fine ben definiti. Gli Ultimi Jedi era molto, molto più sviluppato. J.J. Abrams ci ha dato alcune idee chiave su ciò che aveva in testa, ma non avevamo dettagli specifici della sceneggiatura. Quindi si trattava davvero di concettualizzare, giocare con le idee e guardare certe cose."

Per quanto riguarda le origini di Babu Frik, il progetto è dovuto cambiare più di una volta. "L'idea di JJ era che il piccolo Babu sarebbe stato un personaggio molto simile a come è nel film, ma non faceva necessariamente il lavoro che fa nel film. Quindi, quando abbiamo iniziato a progettare Babu, Ivan Manzella lo ha disegnato, e aveva un costume molto diverso da quello che vedete nel film finale. Il suo ruolo è cambiato più volte."

Per il ritorno di Palpatine, invece, Neal Scanlan ha rivelato: "Abbiamo usato pezzi protesici a base di silicio. C'è stato uno sviluppo dalla prima volta che lo vediamo, c'è stata qualche evoluzione in questo. Ma quello che stavamo cercando di fare era cercare di ricreare il progetto iniziale il più fedelmente possibile. Sarebbe sembrato sbagliato e quasi arrogante ignorarlo [...] Puoi capire ed essere parte di quella storia senza necessariamente avere troppa storia. È quella combinazione tra poter raccontare la storia e allo stesso tempo avere una certa profondità, che si riferisce a un significato più ampio."

Grazie alla versione home video di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, recentemente pubblicata in digitale, abbiamo scoperto che la scena finale è stata realizzata con dei modellini e che un'altra scena importante è stata girata il giorno del compleanno di Adam Driver.