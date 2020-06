Major Grom and the Plague Doctor: il primo cinecomic russo sfida Marvel e DC

La risposta ai cinecomic Marvel e DC arriva proprio dal suo russo, ex-avversario in politica e adesso anche sul grande schermo: se volte scoprire qualcosa di nuovo ed emozionante, ma che non riguardi i "soliti" eroi del cinema allora Major Grom and the Plague Doctor è quello che fa per voi!

La storia ruota intorno al maggiore Igor Grom della polizia di San Pietroburgo, che insieme alla sua squadra è impegnato nella caccia senza quartiere al vigilante Plague Doctor, noto soprattutto per la sua propensione all'assassinio di personalità ricche ed influenti, a loro volta colpevoli di aver utilizzato denaro e potere per corrompere e soggiogare l'intera città.

A metà strada tra il thriller vecchio stampo e i toni distopici del Watchmen di Zack Snyder e dei Batman di Christopher Nolan, Major Grom and the Plague Doctor è la trasposizione dell'omonima saga a fumetti ideata da Artem Gabrelyanov.

Pubblicata tra il 2013 ed il 2015 dalla Bubble Comics per un totale di 50 numeri, curiosità degna di nota è che tra le pagine di Major Grom si nascondono anche avventure legate a Batman e Gotham City.

Diretto da Oleg Trofim e scritto a quattro mani insieme al fumettista Gabrelyanov, la pellicola arriverà nelle sale internazionali solo nel 2021 e vedrà protagonisti Roman Kotkov, Evgeniy Eronin, Vladimir Besedin, Aleksandr Kim, Valentina Tronova e Nikolay Titov.

Altra recente ed interessante produzione russa è quella del fantascientifico Coma, anch'esso in arrivo nei prossimi mesi.