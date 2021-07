Major Grom and the Plague Doctor: arriva oggi su Netflix il primo cinecomic russo!

In questi giorni in cui il mondo impazzisce per l'arrivo sul grande schermo di una certa supereroina russa decisamente molto americana Netflix ha deciso di rispondere a modo suo inserendo nel suo catalogo un cinecomic che russo lo è davvero: stiamo parlando di Major Grom and the Plague Doctor.

Del film vi avevamo già parlato tempo fa in occasione dell'uscita del primo trailer di questo Major Grom and the Plague Doctor: si tratta della storia di un poliziotto di stanza a San Pietroburgo e dal carattere schivo e impenetrabile, al quale nel corso del film toccherà l'arduo compito di risolvere il mistero che si cela dietro un villain che, nascosto dietro una maschera da medico della peste, sembra deciso ad agire in stile Death Note per ripulire la città da quelle persone scampate alla legge solo grazie alla loro ricchezza o al loro elevato status sociale.

Major Grom: The Plague Doctor è tratto dall'omonimo fumetto edito da Bubble Comics, una casa editrice russa che da qualche tempo sta tentando di metter su un proprio universo ispirato a quelli Marvel e DC, senza disdegnare l'impiego di media diversi come, appunto, il cinema. Il film è da oggi disponibile su Netflix: gli darete una possibilità? Fatecelo sapere nei commenti!