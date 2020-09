Maisie Williams stuzzica i fan di The Owners: le foto dal set

Sembra un 2020 di fuoco per l'ex star di Game of Thrones, Maisie Williams: dopo essere arrivata al cinema con il film Marvel New Mutants, ora la giovane interprete di Arya Stark è di nuovo sul set. The Owners si è ormai da tempo mostrato in un trailer, e da quel momento avevamo avuto poche notizie sull'avanzamento dei lavori di questo nuovo horror.

Fino a poche ore fa, quando la stessa Maisie Williams ha postato sul suo account Instagram una serie di scatti del film, nel quale sarà protagonista insieme a Sylvester McCoy (famoso per The Hobbit, ma soprattutto per aver interpretato la settima incarnazione del Doctor Who) e Rita Tushingham.

Il film, che è ambientato nell'Inghilterra rurale degli '90, racconta la storia di due amici, Nathan e Terry, che vengono spinti dal poco raccomandabile Gaz a derubare la casa di una famiglia benestante della zona. La fidanzata di Nathan, Mary (la nostra Maisie Williams), non è d'accordo ad attuare il piano, ma la situazione sembra davvero favorevole. Tutto cambierà quando gli Huggins, i proprietari della casa, rientreranno prima del previsto, dando inizio una serie di conseguenze sanguinose (e mortali) alle quali assisteremo.

La Williams, ha accompagnato alle foto una piccola didascalia:

"The Owners, diretto da @juliusbergus; filmato da @davidungaro, @emmyland; trucco di @scarlett.oconnell, @beccimapes, @makeupbysophie 💚; costumi di @amaisiedesign, @nancykanex 💜 ; una gioia senza fine portata da @alicehayes.photo sono così fiera del nostro film - è terrificante ed esilarante e bellissimo contemporaneamente. Andate a vederlo, non ve ne pentirete ✨"

Qui potrete trovare la nostra recensione di The New Mutants, che pare non aver convinto fino in fondo il pubblico: molti hanno grandi aspettative riguardo a questo nuovo progetto della Williams, e noi non vediamo l'ora di vederlo.