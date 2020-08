Maisie Williams, la star di Game of Thrones si trasforma nel nuovo trailer di New Mutants!

Nelle scorse ore Disney e 20th Century Studios hanno condiviso su YouTube un nuovo trailer per New Mutants: il filmato, come al solito riproducibile all'interno dell'articolo, mostra Maisie Williams trasformarsi nella famelica Wolfsbane!

In New Mutants, un film basato sulla celebre serie a fumetti della Marvel descritto come terrificante e pieno di azione, cinque giovani dotati di poteri speciali vengono portati in un'istituto segreto per essere sottoposti ad alcuni trattamenti pensati per rimuovere le loro abilità. Tra loro Danielle Moonstar aka Mirage (Blu Hunt), che crea illusioni a partire dalle paure più profonde delle altre persone; Rahne Sinclair (Maisie Williams), che come abbiamo visto nel filmato promozionale si trasforma nel lupo mannaro Wolfsbane; Sam Guthrie (Charlie Heaton), che, nei panni di Cannonball può volare a velocità di jet protetto da un campo di forza; Roberto da Costa aka Sunspot (Henry Zaga), che assorbe e canalizza l'energia solare; e Illyana Rasputin alias Magik (Anya Taylor-Joy), la sorella minore dell'X-Man Colosso, che evoca un'armatura magica e brandisce una spada in grado di amplificare le sue molteplici abilità sovrumane e psichiche.

Il film era originariamente previsto per il 2018, ma a causa di diverse circostanze (inclusa la fusione fra Disney e Fox) è stato rinviato un'infinità di volte: finalmente è atteso negli Stati Uniti per il prossimo 28 agosto e in Italia arriverà il 2 settembre.



