Maisie Williams smentisce i rumor sulle motivazioni del posticipo di New Mutants

L'attrice Maisie Williams , interprete del personaggio di, è tornata a parlare del prossimo cinefumetto ispirato ai fumetti dellaprodotto dalla: stiamo parlando di

Quando la pellicola di Josh Boone è stata posticipata da questo aprile al febbraio 2019, alcuni rumor hanno affermato che "i test screening di New Mutants sono andati bene ma non benissimo, e lo studio ha deciso di spingere l'acceleratore sugli elementi horror e aumentare gli spaventi in seguito ai successi di Get Out e di It lo scorso anno".

Maisie Williams, dalle pagine di Screenrant, ha deciso di smentire i rumor che sono apparsi in rete: "Penso che ogni cosa che abbiate letto sul web sia soltanto un rumor. New Mutants uscirà all'inizio del prossimo anno e sono eccitatissima a riguardo. Ne ho viste alcune parti e ho fatto alcune sessioni di doppiaggio, ed è eccitante riguardare alcune sequenze. Sembra di averlo girato da troppo tempo, ed è sempre bello guardare alcune scene prima che esca al cinema".

Il cast del cinefumetto è composto da Anya Taylor-Joy nel ruolo di Magik, la sorella del ben più noto X-Man Colosso, Maisie Williams (Il Trono di Spade) nei panni di Wolfsbane, Charlie Heaton (Stranger Things) come Cannonball, Henry Zaga come Sunspot e Blu Hunt nel ruolo di Danielle Moonstar alias Mirage. Insieme a loro vedremo la Dr. Cecilia Reyes interpretata dall'attrice Alice Braga.