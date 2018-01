Maisie Williams sarà la damigella d'onore la matrimonio tra Sophie Turner e Joe Jonas

si sono goduti gli ultimi due mesi da coppia fidanzata ufficialmente, ma sembra che stiano lavorando sodo per pianificare il loro matrimonio, adesso. E la co-star di Game of Thrones della Turner , sarà la fonte più affidabile per i dettagli, da adesso in poi.

Infatti, in una nuova intervista, la Williams non solo ha confermato che sarà una delle damigelle d'onore di Sophie Turner, ma che la cerimonia, prima di svolgersi, dovrà attendere fino alla fine delle riprese di Game of Thrones 8!

Alla domanda se sia impegnata nei preparativi di una festa prima del matrimonio, la Williams ha detto a Radio Times: "Ho già tutto in mente!" Ha continuato, "[Il matrimonio] sarà molto, molto entusiasmante, anche se è tutto un po 'bizzarro." Del resto la Williams ha 20 anni, e la sua migliore amica, Sophie Turner, 21, e si sta per sposare, ma, nonostante questo, la ragazza sembra davvero molto affidabile come "spalla" per l'organizzazione del grande evento. "Stiamo aspettando la fine delle riprese di questa stagione [di Game of Thrones]; prima che sia finita non potremo occuparci della [pianificazione del matrimonio]", ha aggiunto Williams. "Ma penso che lei (Sophie) stia già lasciando vagare il suo piccolo cuoricino nel regno dei desideri e dell'immaginazione."

Joe Jonas ha fatto la proposta alla Turner in Ottobre, con un anello del valore di 25.000 dollari: lei, dal canto suo, ha dichiarato di essere stata "colta completamente di sorpresa" dal gesto, ma non ha esitato a rispondere di sì!

Per quanto riguarda i progetti cinematografici, ricordiamo che Sophie Turner tornerà al cinema nei panni di Jean Grey in X-Men: Dark Phoenix, il 2 novembre 2018!