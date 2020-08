Maisie Williams su New Mutants, dalla relazione lesbo ad un futuro negli X-Men del MCU

Nel corso di una nuova intervista promozionale Maisie Williams, ex star di Game of Thrones interprete di Wolfsbane nel prossimo cinecomic New Mutants, ha anticipato alcune tematiche dell'horror prodotto di Disney e 20th Century Studios.

Come noto il suo personaggio sarà al centro di una relazione sentimentale lesbica, recentemente discussa anche dal regista Josh Boone, e a tal proposito l'interprete di Arya Stark ha dichiarato:

"Sapevo che nei fumetti i due personaggi Dani e Rahne hanno una connessione telepatica. Quando abbiamo parlato con Josh, lui mi ha detto: 'Lo amplificheremo in una relazione romantica', e ho pensato subito che avesse molto senso come idea. Se potessi effettivamente leggere la mente di qualcuno, penso che sarebbe subito amore: essere in grado di rilevare il linguaggio del corpo di qualcuno e capire come si sente e cercare di farlo sentire meglio, soprattutto se ti trovi in ​​un contesto sociale difficile. Se questi due personaggi hanno una connessione telepatica, penso che sia una specie di sinonimo di amore. Penso che sia davvero importante avere una relazione come questa in prima piano in un film di supereroi o in qualsiasi tipo di film d'azione. Mi piace che una relazione del genere si normalizzi in un film di queste dimensioni. Non credo che sia nemmeno il caso di etichettarla, e non credo che questi personaggi ragazze si cerchino a vicenda. Semplicemente si innamorano perché si incontrano."

Per quanto riguarda il futuro, invece, ecco come ha risposto l'attrice quando è stato tirato in ballo il Marvel Cinematic Universe e il prossimo reboot degli X-Men:

"Potenzialmente sarei molto interessata. Penso che sia una cosa standard con molti studi ora come ora. Se viene preso per un film, già dai contratti si parla della possibilità di farti tornare sul set per altri sequel. Sarei entusiasta di interpretare di nuovo Rahne. Ho amato questa storia. Penso che questi personaggi siano davvero interessanti da vedere, per i giovani di oggi. E se il film andasse bene, sarei felice di tornare e fare di più. Dipende dai piani alti, immagino, ma anche dal pubblico. Se non sarà apprezzato, probabilmente ci fermeremo qui. Ma se piacerà, vedremo."

Per altri approfondimenti vi rimandiamo al trailer di New Mutants.