Maisie Williams si ispira a Robert Pattinson e parte dai capelli: ora è bionda, le foto!

Recentemente l'attrice di New Mutants Maisie Williams ha dichiarato di volersi ispirare a Robert Pattinson per il proseguo della sua carriera, e da qualche giorno sui social ha iniziato a sfoggiare un nuovo look che ricorda non poco quello di Connie di Good Time, acclamato film dei Safdie Bros.

Come potete vedere nelle foto in calce all'articolo, infatti, Maisie Williams ha 'tradito' la sua famosa chioma castana per passare ad un mullet biondo che, sebbene evidentemente molto più curato, non differisce poi troppo da quello improvvisato del protagonista del thriller-noir del 2017 col quale il film con Robert Pattinson gareggiò per la Palma d'Oro al Festival di Cannes.

Chiaramente è difficile che ci sia una relazione fra il film e la nuova acconciatura della star, ma sappiamo per certo che la Williams è una fan del film dato che qualche giorno fa l'attrice dichiarava: "Guardo a Robert Pattinson, guardo a Kristen Stewart. Amo tutto quello che hanno fatto. Ho cercato di comprendere bene tutto ciò che lei abbia fatto, in che modo certe decisioni abbiano contribuito alla longevità della loro carriera. Quindi sì, sto decisamente cercando di ispirarmi a loro, prenderò appunti e seguirò tutti i loro passi".

Questo nuovo look sembrerebbe decisamente un primo passo! Curiosamente, Maisie Williams e Robert Pattinson si stanno 'sfidando' al botteghino italiano e internazionale rispettivamente con New Mutants e Tenet. Il film di Christopher Nolan è in vantaggio, e anche di molto.