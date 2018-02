Maisie Williams elogia la scelta di rimandare New Mutants

Se siete dei fan deie siete ancora arrabbiati perché laha rimandato al 2019 l'uscita del loro film, New Mutants , sappiate che la co-protagonista,, non lo è affatto.

L'attrice, che in New Mutants interpreterà Wolfsbane, ha elogiato la decisione dello studio di posticipare al prossimo anno la pellicola: "Beh, quando abbiamo finito di girarlo, ci sono state delle battaglie per capire come avrebbero fatto. Abbiamo finito le riprese a settembre e il film sarebbe dovuto uscire ad aprile e... è una pellicola sui mutanti, ci sono tanti effetti speciali. C'è tanto lavoro dietro le quinte da fare. La pellicola la 'fanno' realmente dopo finite le riprese quindi, effettivamente, c'era un po' di nervosismo. So come funziona grazie a Il Trono Di Spade e so quanto tempo richiede tutto questo, è un lavoro durissimo. Penso che il posticipo sia una buona cosa. Penso sia ottimo aver ottenuto molto più tempo per lavorarci sopra".

Maisie Williams ha poi stuzzicato i fan: "Abbiamo girato sequenze spaventose ed era bizzarro, perché sapevamo che sarebbe uscito con il rating PG-13. E ci siamo sempre domandati come ci sarebbero riusciti... perché è spaventoso.La suspence e l'orrore erano già presenti, ma sono felice che con il montaggio riusciranno a renderlo ancora più spaventoso".