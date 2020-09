Maisie Williams sulla sua carriera: 'Vorrei seguire le orme di Robert Pattinson'

Trovarsi a gestire a soli 22 anni i postumi di una serie come Game of Thrones non è roba da tutti: per Maisie Williams il trampolino di lancio è stato uno di quelli che gran parte degli attori possono solo sognare, ma fare le scelte giuste dopo un esordio simile è qualcosa che espone al rischio di bruciare tutto nel giro di uno schiocco di dita.

L'ex-Arya Stark del popolarissimo show di HBO ha dunque saggiamente deciso di guardare a chi prima di lei si è trovato a gestire una situazione simile: gente come Robert Pattinson o Kristen Stewart, ad esempio, le cui scelte dopo il travolgente successo di Twilight si sono rivelate effettivamente (quasi tutte) piuttosto felici.

"Guardo a Robert Pattinson, guardo a Kristen Stewart. Amo tutto quello che hanno fatto. Ho cercato di comprendere bene tutto ciò che lei abbia fatto, in che modo certe decisioni abbiano contribuito alla longevità della sua carriera. Quindi sì, sto decisamente cercando di ispirarmi a loro, prenderò appunti e seguirò tutti i loro passi" ha spiegato la star di The New Mutants.

Chissà, a tal proposito, quanto il film con Anya Taylor-Joy si rivelerà una scelta felice: The New Mutants sta già crollando al box-office, mentre di recente abbiamo visto il regista Josh Boone fuggire da Instagram dopo le critiche a The New Mutants.