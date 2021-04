Mainstream, Andrew Garfield e Maya Hawke in un nuovo trailer ufficiale

"We're about to go stratospheric!", ci avvisa il nuovo e intrigante trailer dell'anticipato Mainstream di Gia Coppola, nuovo lungometraggio diretto dalla nipote di Sofia Coppola che vede come grande protagonista un eccentrico e fuori canone Andrew Garfield nei panni di giovane content creator di Youtube.

La storia di Mainstream narra di un eccentrico triangolo amoroso e del monito di preservare la propria identità nella dinamica epoca di internet. Seguirà infatti la storia di tre ragazzi che sfonderanno il muore delle milioni di visualizzazioni divenendo improvvisamente famosi e dovendosi giostrare tra i mille pericoli del successo. La sceneggiatura è stata scritta da Gia Coppola assieme a Tom Stuart. Insieme a Garfield troveremo nel cast anche Maya Hawke, vista di recente nel serial Stranger Things di Netflix, Nat Wolff (Città di carta, Colpa delle stelle) e Jason Schwartzman (Mozart in the jungle).



Il film è stato presentato in anteprima mondiale alla 77° Mostra del Cinema Internazionale di Venezia, lo scorso settembre 2020. Date le problematiche legate alla Pandemia di Coronavirus che hanno afflitto e ancora affliggono il settore cinematografico, comunque, Mainstream non uscirà nelle sale né americane né italiane, arrivando invece in video on demand il prossimo 7 maggio 2021 distribuito da IFC Films.



Vi interessa? Lo vedrete? Fateci sapere cosa ne pensante nei commenti in calce alla notizia.