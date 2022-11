Mahmood: su Prime Video arriva il documentario sulla vita dell'artista, poster e data!

La piattaforma di streaming on demand Prime Video ha svelato poster e data d'uscita di MAHMOOD, il docufilm che racconta la vita di Mahmood tra Milano e l’Egitto, i suoi affetti più cari, la musica, le vittorie a Sanremo, l’Eurovision, il tour europeo, i backstage dei suoi lavori.

Diretto da Giorgio Testi, scritto da Virginia W. Ricci e prodotto da Red Carpet, Società del Gruppo ILBE, in collaborazione con Tulipani Management e Prime Video, MAHMOOD racconta, attraverso la voce di Alessandro Mahmoud e le testimonianze di numerose personalità del mondo musicale italiano, come Blanco, Carmen Consoli, Dardust e Paola Zukar, il percorso che, da ragazzino nato e cresciuto nella periferia milanese, ha portato l'artista al successo facendolo diventare un fenomeno musicale.

Due volte vincitore di Sanremo, un tour europeo sold out, due fortunate partecipazioni all’Eurovision Song Contest, miliardi di visualizzazioni e stream dei suoi brani e video, collaborazioni con gli artisti più seguiti e rispettati della scena musicale contemporanea pop, R&B, rap e trap (da Blanco a Carmen Consoli, da Marco Mengoni a Elodie ed Elisa, da Fabri Fibra a Guè Pequeno, Massimo Pericolo, Sfera Ebbasta): tutto questo è Mahmood. Il documentario segue il cantautore lungo tutto il suo tour europeo ma si spinge oltre la pura e semplice celebrazione musicale per costruire una narrazione intima, fatta di momenti solitari, di bagni di folla durante le performance live e delle relazioni con le persone che hanno lasciato un segno nella sua vita personale: la famiglia, da sempre presente e suo punto di riferimento, gli amici, i collaboratori. Un viaggio interiore che ha la musica come colonna portante e dove l'amore e l'assenza trovano il loro modo di coesistere.

MAHMOOD sarà disponibile dal 15 novembre su Prime Video in esclusiva per tutti gli abbonati. Nel frattempo, scoprite tutti i film in uscita su Prime Video e tutte le nuove serie in arrivo su Prime Video nel corso del mese di novembre.

Qui sotto, infine, vi segnaliamo la locandina ufficiale di Mahmood.