Mahershala Ali in trattative per la parte da protagonista nel prison drama Solitary

Secondo quanto riportato da Variety, il due volte Premio Oscar Mahershala Ali sarà il produttore esecutivo del prison drama Solitary, per cui sarebbe in trattative anche per il ruolo da protagonista assoluto.

Distribuito da Fox Searchlight, la casa di produzione specializzata in pellicole indipendenti e d'autore all'interno del circuito Fox (ora Disney), ha comprato i diritti cinematografici del memoriale di Albert Woodfox di quest'anno, che tratta dei 43 anni passati in carcere in isolamento totale nella prigione di Angola in Louisiana. Il titolo completo del libro è "Solitary: Unbroken by Four Decades In Solitary Confinement, My Story of Transformation and Hope" e il progetto è nelle prime fasi di sviluppo. Ad oggi non si hanno, infatti, ancora notizie su chi si occuperà della sceneggiatura o della regia della pellicola.

Woodfox e Herman Wallace sono stati incarcerati nel 1972 per l'omicidio di una guardia carceraria e condannati nel 1974. Grazie al sostegno e agli sforzi degli attivisti, nel corso degli anni '90, grazie a un processo d'appello la sentenza è stata ribaltata nel 2014 e Woodfox è stato rilasciato nel 2016 dopo che l'ufficio del procuratore ha rinunciato a un ulteriore processo, accettando la richiesta di non contestare le accuse minori di furto con scasso e omicidio colposo. Durante il loro periodo in carcere, Woodfox e Wallace aderirono a campagne di riforma del sistema penitenziario come membri delle Pantere Nere. Wallace fu scarcerato nel 2013 a causa della diagnosi di un cancro terminale e morì tre giorni dopo il suo rilascio.

Il film Solitary sarà prodotto da Jamie Patricof e dalla Anonymous Content. Patricof e Ali avevano già lavorato insieme nel 2012 al film Come un tuono. Dopo essersi guadagnato due Oscar con Moonlight e il più recente Green Book, Ali è stato co-protagonista della terza stagione di True Detective quest'anno. Era anche nel cast di Alita - Angelo della battaglia.