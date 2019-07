Mahershala Ali risponde agli auguri di Wesley Snipes rendendo omaggio al suo Blade

Anche se non farà parte della Fase 4 dell'Universo Cinematografico Marvel, tra i progetti più attesi del futuro del MCU c'è sicuramente il reboot firmato Marvel Studios di Blade, già trasposto al cinema con Wesley Snipes nei panni del Diurno in tre film e adesso pronto a unirsi alla continuity con Mahershala Ali.

La notizia ha elettrizzato non poco i fan del personaggio, che è uno dei più amati tra quelli più dark, in qualche modo corrotti e complessi del sottobosco Marvel (insieme a Moong Knight), soprattutto per la presenza di Ali come protagonista, essendo l'interprete un doppio Premio Oscar e tra gli interpreti più lanciati e apprezzati degli ultimi anni.



A complimentarsi con Ali è intervenuto in questi giorni persino Snipes, che ha fatto i suoi migliori auguri all'attore, dimostrandosi per altro felicissimo di vedere un interprete tanto straordinario succedergli come nuova iterazione cinematografica di Blade. Lusingato, Mahershala Ali non ha perso tempo a rispondere ai migliori auguri di Snipes, in modo molto semplice e genuino, condividendo in sostanza una sola immagine dl Diurno di Wesley Snipes via Instagram, come a dire "resti comunque tu il primo e indimenticabile Blade".



Il film Marvel Studios non ha comunque una data d'uscita, anche se sappiamo arriverà nel 2023 e farà parte della Fase 5. Su Everyeye abbiamo comunque cercato di mettere insieme il parterre di personaggi che vorremmo vedere nel reboot di Blade.