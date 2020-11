Mahershala Ali è irremovibile: 'Non giro scene di sesso, ecco perché'

Nell'ormai lanciatissima carriera di Mahershala Ali spicca un particolare che in molti non hanno mancato di notare in questi anni: la star di Green Book, infatti, non ha mai preso parte a scene di sesso nei suoi film. Il dettaglio non è casuale: a spiegarne la motivazione è stato infatti l'attore stesso nel corso di un'intervista.

Durante una chiacchierata con Common durante il podcast di quest'ultimo, infatti, Ali ha parlato di una scelta dovuta a motivi religiosi: l'attore, infatti, ha sempre scelto di non prender parte a simulazioni di atti sessuali per non contravvenire ai dettami della fede islamica.

"Il mio agente mi chiamò e mi disse: 'Hai avuto la parte'" ha raccontato Ali parlando de Il Curioso Caso di Benjamin Button, "Ed io dissi: 'C'è solo una cosa... Questa scena in cui si baciano... Se si tratta di una scena di sesso non posso farla". Posizione che non trovò particolari obiezioni da parte del regista David Fincher: "Taraji ed io cominciamo a baciarci e poi finiamo fuori campo... Non so se David abbia provato ad aggiungere delle botte o dei cigolii, ma ne dubito" ha concluso l'attore.

"Cerco soltanto di mantenere sempre un certo rispetto della mia religione" ha poi aggiunto Ali. L'attore, prossimo a fare il suo ingresso nell'universo Marvel, ha recentemente parlato anche della performance di Wesley Snipes in Blade.