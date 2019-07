Mahershala Ali sarà Blade in un reboot dei Marvel Studios!

Abbiamo avuto diversi annunci al San Diego Comic-Con, tra cui il ritorno di Natalie Portman come Thor in Thor: Love and Thunder, ma uno di quelli più a sorpresa è stato l'ingresso di Mahershala Ali.

Mahershala Ali interpreterà il personaggio di Blade in un reboot appena annunciato al San Diego Comic-Con dal presidente dei Marvel Studios Kevin Feige. Al momento che scriviamo, però, non è chiaro se il reboot sarà un film pensato per il grande schermo o una serie televisiva, dunque attenderemo delle informazioni più dettagliate in futuro.

Ali ha già interpretato il personaggio di Cottonmouth all'interno della prima stagione di Luke Cage, il che crea un divario ancora più enorme tra gli show prodotti dalla Marvel Television e quelli prodotti dai Marvel Studios.

Il personaggio di Blade è stato interpretato da Wesley Snipes in una trilogia cinematografica prodotta dalla New Line Cinema quando la Marvel aveva venduto i diritti dei propri personaggi a numerosi studios Hollywoodiani. La saga è stata piuttosto fortunata al cinema ed ha aiutato a rilanciare il genere del cinefumetto al cinema; dalla trilogia è nata anche una serie tv che, però, è durata soltanto una stagione.