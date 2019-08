Mahershala Ali è Blade in una nuova fanart su Instagram

Il popolo Marvel non sta nella pelle dopo l'annuncio di un nuovo film su Blade, il celebre ammazzavampiri già interpretato da Wesley Snipes nella trilogia girata in epoca pre-MCU, tra il 1998 e il 2004.

Marvel Cinematic Universe con il quale, in realtà, neanche il nuovo Blade di Mahershala Ali avrà nulla a che fare: il film con l'attore di Green Book e True Detective, infatti, non farà parte dello sterminato universo cinematografico targato Marvel, almeno fino a nuovo eventuale ordine.

I fan, comunque, hanno preso benissimo la notizia della scelta dell'attore per il ruolo del cacciatore di vampiri: Mahershala Ali, d'altronde, ha più volte dimostrato il proprio valore nel corso degli ultimi anni, vincendo ben due volte il premio Oscar per il Miglior attore non protagonista. Il physique du role inoltre c'è tutto, come dimostrano le varie fanart che in questi giorni stanno affollando i social e che ritraggono Ali nelle vesti del personaggio che fu di Snipes. L'ultima arrivata, del digital artist Bosslogic, la trovate proprio in calce a quest'articolo.

I fan non sono stati gli unici ad accogliere con entusiasmo Mahershala Ali: recentemente anche Chris Pratt si è detto felice per l'entrata del collega nella scuderia Marvel, mentre la benedizione più importante è arrivata dallo stesso Wesley Snipes.