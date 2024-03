Il mago di Oz, due persone incriminate per il furto delle iconiche scarpe di Dorothy

A quasi vent'anni di distanza dal furto delle scarpette color rosso rubino indossate da Judy Garland ne Il mago di Oz, una seconda persona è stata incriminata in relazione al crimine. Come si legge su The Hollywood Reporter, un altro uomo è stato coinvolto nel caso dopo l'incriminazione del primo sospettato lo scorso anno.

Jerry Hal Saliterman, 76 anni di Crystal, in Minnesota, è stato accusato di furto ed è comparso in tribunale qualche giorno fa a St. Paul. Lo scorso anno, Terry Martin venne incriminato per lo stesso motivo.

Secondo il nuovo atto d'accusa, dal 2005, anno del furto, al 2018, Saliterman ha 'ricevuto, nascosto e smaltito un oggetto ritenuto patrimonio culturale'. L'uomo, secondo l'accusa, era a conoscenza del furto delle scarpette e avrebbe minacciato una donna di divulgare un video a sfondo sessuale per trascinarla con sé e impedirle di svelare il suo segreto. Le scarpette rubino sono un oggetto iconico del film e della carriera dell'attrice; Judy Garldand è stata interpretata da Renée Zellweger in Judy qualche anno fa, e la star di Bridget Jones ha ricevuto parecchi elogi per la sua performance.

Le calzature furono rubate dal Museo di Judy Garland a Grand Rapids, in Minnesota, nel 2005. Durante le riprese del film del 1939, Garland indossava diverse paia di scarpette rosse e di quei modelli originali ne rimangono solo quattro. Il paio rubato, dal valore di 3,5 milioni di dollari ma assicurato soltanto per 1 milione, era in prestito al museo al momento del furto. Introducendosi nel museo da una finestra, il ladro ruppe la teca di esposizione e le rubò. Le scarpette vennero recuperate dall'FBI nel 2018. Lo scorso anno Terry Martin si dichiarò colpevole del furto ma non è chiaro quale sia il collegamento con Saliterman.

