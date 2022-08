Il Mago di Oz, il creatore di Black-ish al lavoro su un remake

Lo scorso anno vi avevamo di un nuovo adattamento del Mago di Oz in lavorazione per New Line, ma mentre di quello non ne abbiamo saputo più nulla, adesso un ulteriore remake del classico sarebbe in sviluppo per Warner Bros. da parte del creatore di Black-ish Kenya Barris.

Sì, è quel periodo dell'anno in cui viene annunciato un nuovo rifacimento de Il Mago di Oz.

Ma d'altronde, come non voler continuare a sognare con un classico letterario, cinematografico e teatrale come la storia nata dalla fantasia di Frank L. Baum?

Ed ecco allora che questa volta ci prova Kenya Barris, il creatore della serie di ABC Black-ish, che scriverà la sceneggiatura del film prodotto dalla sua Khalabo Ink Society per Warner Bros. ne sarà anche il regista.

Per ora non sono note informazioni al riguardo, sappiamo solo che sarà un remake in chiave moderna dell'iconico musical.

Vi aggiorneremo non appena avremo qualche dettaglio in più sulla pellicola, a partire dai casting.

Al momento, invece, Barris è in fase di post-produzione per il suo primo film da regista, You People, una commedia scritta a quattro mani con Jonah Hill e che figura nel cast, tra gli altri, anche Eddie Murphy, Julia Louis-Dreyfus, Rhea Pearlman, Bryan Greenberg, David Duchovny e Nia Long.