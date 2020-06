Il mago di Oz: gli Avengers protagonisti del film, ecco l'epico video deepfake

Chris Pratt, Tom Holland e Robert Downey Jr. nel cast de Il mago di Oz. Non si tratta dell'ennesimo remake di un classico del cinema ma di un video deepfake nel quale i visi dei tre Avengers dell'MCU sono stati sostituiti ai volti degli attori originali del film diretto da Victor Fleming nel 1939, ispirato al romanzo Il meraviglioso mago di Oz.

Ecco allora Dorothy con il volto di Tom Holland al posto di Judy Garland, con tanto di voce fuori campo di Stan Lee nei panni del mago di Oz. Per gli altri personaggi, Robert Downey Jr. presta il volto allo Spaventapasseri al posto di Ray Bolger, l'Uomo di Latta mostra le fattezze di Chris Pratt al posto di quelle di Jack Haley e nei panni del Leone ritroviamo Chris Hemsworth al posto di Bert Lahr.



Inoltre il video si conclude con il tema musicale degli Avengers. Ovviamente il filmato è diventato virale sul web come spesso accade quando viene utilizzata la tanto discussa tecnica del deepfake, ovvero la sostituzione del viso dell'attore originale con quello di un altro interprete.

La tecnica sta facendo piuttosto discutere anche negli USA, dato che negli ultimi mesi è avanzata l'ipotesi di utilizzarla per 'riportare in vita' attori scomparsi e quindi poterli riproporre in nuovi film.

A febbraio 2019 è stata ufficializzata una serie tv su Il mago di Oz e la storia di Dorothy. Il film di Victor Fleming è piuttosto famoso anche per la tormentata lavorazione che mise a dura prova la giovane attrice principale, Judy Garland, oltre a diffondere diversi misteri e storie poco edificanti.

Nel 1939, quando il film uscì nelle sale, Il mago di Oz fissò un traguardo milionario al box-office statunitense.