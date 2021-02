Il Mago di Oz, in arrivo un nuovo adattamento: ecco chi lo dirigerà

Tra i tanti titoli che hanno fatto sia la storia della letteratura che del cinema, uno dei più celebri è senz'altro Il Mago di Oz. Non stupisce allora che un nuovo film basato sul mondo ideato da Frank L. Baum sia attualmente in lavorazione. Scopriamo insieme i primi dettagli al riguardo.

Quando si pensa al Mago di Oz al cinema non si può non ricollegarlo al film del 1939 diretto da Victor Fleming, di certo la più rinomata e criticamente acclamata delle trasposizioni dell'omonima opera cartacea, ma di iterazioni della storia per ogni tipo di media ce ne sono state davvero tante, e ancora un'altra sta per farsi strada sul grande schermo.

Il prossimo film si intitolerà infatti The Wonderful Wizard of Oz e sarà prodotto da New Line Cinema in associazione con Temple Hill, mentre alla regia vedremo la regista della serie tv di HBO Watchmen, Nicole Kassell.

Kassell, che è stata alla guida di tre degli episodi dell'acclamata serie, incluso il pilot, ha affermato: "Sono incredibilmente onorata di potermi unire a Temple Hill e New Line nel portare questo amato classico sullo schermo. E mentre il musical del 1939 è parte del mio DNA, con tanto entusiasmo ed umiltà accetto la responsabilità di reinventare una storia così leggendaria. L'opportunità di esaminare i temi originali dell'avventura alla ricerca di coraggio, amore, saggezza e un posto da chiamare casa mi sembra più attuale e urgente che mai. È un'eredità importante da raccogliere, ma non vedo l'ora di ballare assieme a questi eroi della mia infanzia mentre percorriamo insieme una strada di mattoni gialli nuova di zecca".

Al momento non abbiamo indicazione sulle possibili tempistiche del progetto, né alcun dettaglio su trama e cast, ma vi terremo aggiornati.