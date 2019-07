Un magnifico fan art poster per l'atteso Thor: Love and Thunder di Taika Waititi

Continuiamo a parlare di uno dei progetti più attesi della prossima Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, il Thor: Love and Thunder di Taika Waititi, quarto capitolo del franchise dedicato al Dio del Tuono che nel 2021 lancerà sul grande schermo la Potente Thor di Jane Foster, interpretata da Natalie Portman.

I lavori di pre-produzioni sono appena cominciati e le riprese cominceranno presumibilmente non prima della seconda metà del 2020, eppure i fan sono già elettrizzati all'idea di assistere al ritorno di Thor (prima de I Guardiani della Galassia Vol. 3) e all'arrivo della Potente Thor, nei cui panni troveremo la Portman sia versione Foster sia versione Divinità, trasformata, come poi ha confermato lei stessa. Data l'attesa, i fan più fantasiosi non hanno perso tempo a immaginare alcuni poster del progetto, esattamente come questo di finalgirl_edits, artista presente su Instagram.



Nella creazione del fan poster vengono direttamente citate le vibrazioni alla He-Man che sembrano aver ispirato il titolo (lo diciamo anche nel nostro speciale su Thor: Love and Thunder) e viene immaginato anche il look della Potente Thor, affiancata in secondo piano dalla Valchiria di Tessa Thompson, entrambe dietro al Thor in armatura visto in Avengers: Endgame.



Thor: Love and Thunder uscirà nelle sale americane il 5 novembre 2021.