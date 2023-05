I Magnifici Sette, perché i capelli di un attore mandarono nel panico Antoine Fuqua?

Quando si convoca un attore per un film bisogna cercare di essere quanto più chiari possibile, evitando di tralasciare anche aspetti che in un primo momento potrebbero sembrare scontati o trascurabili: uno degli ultimi ad imparare la lezione è stato Antoine Fuqua durante le riprese de I Magnifici Sette.

Nell'assemblare il cast per il remake del celebre western del 1960, infatti, il regista di The Equalizer pensò immediatamente a Martin Sensmeier per il ruolo di Red Harvest: a colpire il nostro Antoine furono, oltre ovviamente a un provino evidentemente efficace, i lunghi e fluenti capelli dell'attore, chiaramente perfetti per il ruolo che sarebbe stato chiamato a interpretare.

Qui, però, cadde ingenuamente il regista, che non pensò fosse necessario avvisare Sensmeier di evitare di tagliare quella splendida chioma fino alla fine delle riprese: di lì a poco, infatti, l'attore si presentò con i capelli drammaticamente rasati, creando un problema non da poco al povero Fuqua che tanto aveva puntato su quella meravigliosa criniera.

Dopo un primo momento di sconforto, il regista tirò comunque fuori dal cilindro la soluzione perfetta, chiedendo a Sensmeier di optare per un taglio alla moicana risultato infine altrettanto efficace: siamo sicuri, comunque, che l'imprevisto sia servito da lezione per il futuro! Capelli a parte, intanto, qui trovate la nostra recensione de I Magnifici Sette.