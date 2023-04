I Magnifici Sette, Nic Pizzolatto scriverà una serie basata sul western!

Nic Pizzolatto, il creatore di True Detective, produrrà e scriverà per Amazon Prime Video una serie basata su I Magnifici Sette, pellicola degli anni '60 che, nel corso dei decenni ha ottenuto diversi sequel. Sembra che Amazon voglia sfruttarne a pieno di diritti per creare qualcosa di nuovo.

La pellicola degli anni '60 diretta da John Strurges è notoriamente definita un capolavoro mentre, i suoi sequel, sono sempre stati visti come realtà adatte all'intrattenimento. Dopo aver acquisito la MGM sembra che Amazon voglia cogliere al meglio la possibilità di allargare i propri fronti creativi non limitandosi a puntare tutto solo sul franchise di Rocky e di James Bond, i due più grandi successi della casa di produzione.

Insomma, dopo aver realizzato ben tre sequel de I Fantastici Sette, sembra che si stia puntando ad una idea un pò più originale. Pizzolatto, infatti, stava pensando di realizzare un western per Amazon mentre, contemporaneamente, Mark Johnson, produttore di Better Call Saul e Breaking Bad stava iniziando a lavorare ad una serie su I Magnifici Sette. I due prodotti sembrano essersi fusi in uno solo che, secondo la prima sinossi dovrebbe andare in questa direzione: "Un tentativo di difendere un insediamento di proprietari di case immigrate durante una guerra a campo aperto contro i baroni del bestiame nel Texas centrale si racconta una saga di avventura, azione e romanticismo".

Per il film del 2016 dei Magnifici Sette il regista Antoine Fuqua fu costretto a rinunciare al Rated R per richieste della MGM. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!