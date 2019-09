Una magnifica fan art trasforma Dwayne Johnson in Black Adam

In attesa di vederlo nel suo film stand-alone, il Black Adam di Dwayne 'The Rock' Johnson si prepara ad affrontare lo Shazam di Zachary Levi in una fantastica fan art pubblicata su Instagram nelle scorse ore dall'artista George Evangelista.

Dai primi dettagli trapelati riguardo al film, atteso tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022, nella pellicola stand-alone dedicata a Black Adam vedremo il personaggio di Carter Hall, noto ai fan DC Comics col nome di Hawkman: nella pellicola il supereroe dovrebbe scontrarsi con Black Adam, con la Warner Bros. che è attualmente alla ricerca di un attore di età compresa tra i 30 ed i 35 anni. Inoltre, sembra che nel cinecomic diretto da Jaume Collet-Serra vedremo anche la Justice Society of America, con i personaggi di Atom Smasher e di Stargirl i cui ruoli la Warner vorrebbe affidare a due attori di età compresa tra i 20 ed i 29 anni.

Le riprese di Black Adam dovrebbero iniziare tra novembre e dicembre 2020, e prepareranno il terreno di scontro per l'inevitabile cross-over con Shazam!: secondo quanto riferito da Zachary Levi, interprete del supereroe magico, il duello fra i due personaggi avverrà in Shazam! 3.

