Una magnifica Charlize Theron rivela il nuovo look di Cipher per Fast & Furious 9

Nelle scorse ore Charlize Theron ha condiviso sul social network Instagram il primo sguardo ufficiale alla sua nuova versione di Cipher, la villain del franchise di Fast & Furious che tornerà a disturbare il sonno di Vin Diesel nel nono episodio della saga.

Come potete vedere nella foto in calce all'articolo, il personaggio ha abbandonato la folta chioma bionda-rasta in favore di un taglio molto più pratico ed elegante.

Cosa ve ne pare? Vi era piaciuta la Theron nello scorso episodio? Come al solito, fatecelo sapere nei commenti.

Al momento i dettagli della trama di Fast & Furious 9 ad oggi sono piuttosto scarsi: sappiamo che l'attrice farà il suo ritorno al fianco ai veterani del franchise Jordana Brewster (Mia), Ludacris (Tej), Tyrese Gibson (Roman) e Nathalie Emmanuel (Ramsey), mentre fra le new entry che esordiranno in Fast 9 troveremo John Cena (Bumblebee) e Michael Rooker (Guardiani della Galassia), scelti però per ruoli sconosciuti. Alcune voci sostengono che potrebbe tornare anche il personaggio di Brian, interpretato da Cody Walker, fratello del compianto Paul.

Diretto da Justin Lin, già regista di ben quattro episodi della saga, Fast & Furious 9 sarà distribuito dalla Universal Pictures a partire dal prossimo 22 maggio 2020. Lin tornerà anche per la regia di Fast & Furious 10, che invece uscirà il 2 aprile 2021.