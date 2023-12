'Magical Negroes', il nuovo film con Justice Smith scatena grandi controversie online

Il nuovo film con protagonista la star di Jurassic World - Il dominio, Justice Smith, ha scatenato alcune polemiche sui social media. Descritto come una 'commedia fresca e satirica', The American Society of Magical Negroes, prodotto da Focus Features, ha generato dal trailer delle frasi giudicate piuttosto controverse.

Nella sinossi di The American Society of Magical Negroes si scopre che la storia racconta le vicende di "un giovane uomo, Aren, reclutato in una società segreta di persone nere magiche che dedicano la loro vita ad una causa di massima importanza: rendere più facili le vite dei bianchi".



La trama ha generato sin da subito polemiche ma una frase del trailer le ha alimentate. Il personaggio interpretato da David Alan Grier si rivolge al personaggio di Justice Smith, tra i papabili al ruolo di Link in The Legend of Zelda, dicendo:"Qual è l'animale più pericoloso del pianeta?".



I due dialogano davanti ad uno squalo, proprio la risposta che il personaggio di Smith fornisce all'interlocutore, il quale tuttavia risponde:"Le persone bianche quando si sentono a disagio. Le persone bianche che si sentono a disagio precedono molte brutte cose per noi. Ecco perché combattiamo il disagio dei bianchi ogni giorno. Perché più siamo felici, più siamo al sicuro".



Frasi del film con Justice Smith che hanno fatto storcere il naso sui social:"Sono bianco e questo è davvero imbarazzante" ha twittato un utente.

"È una parodia, vero?" ha risposto un altro. Diverse reazioni dubbiose al trailer del film che non hanno smesso di circolare nelle ultime ore. Ne trovate alcune in calce alla news.



Justice Smith è uno dei giovani attori più ricercati di Hollywood. Su Everyeye trovate la recensione di Dungeons & Dragons, il film ispirato al celebre gioco anni '80, che include nel cast anche Justice Smith.