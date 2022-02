Magic Mike XXL: che fine hanno fatto Alex Pettyfer e Matthew McConaughey?

Questa sera torna in tv Magic Mike XXL, il film del 2015 diretto da Gregory Jacobs che ci riporta nel torbido mondo degli spogliarellisti guidati da Channing Tatum. Come molti hanno notato però, in questo secondo capitolo mancano due personaggi, ovvero quelli interpretati da Alex Pettyfer e Matthew McConaughey. Scopriamo insieme perchè.

Stando ai soliti ben informati sui fatti, l'interprete di Adam "Kid" sarebbe stato fatto fuori per via del suo comportamento assai fastidioso sul set. L'attore si sarebbe comportato in modo assai irrispettoso nei confronti degli altri membri del cast e a quanto pare, i suoi rapporti con Channing Tatum erano piuttosto tesi e per tale ragione, non potendo rinunciare al protagonista del primo capitolo, si è deciso di far fuori l'attore britannico.

Ben diversa la situazione dell'interprete di Dallas, gestore del cub in cui si esibiva Magic Mike. Matthew McConaughey dopo l'Oscar ricevuto per Dallas Buyers Club ha notevolmente aumentato il suo cachet, arrivando a chiedere cifre molto esose rispetto ai guadagni a cui era abituato per il 2014. Così le trattative per il suo personaggio non sono andate a buon fine, e la produzione ha deciso di far fuori il suo personaggio da Magic Mike XXL.

Intanto, Channing Tatum ha rivelato che sono in corso i lavori per Magik Mike 3. Rivedremo quindi di nuovo all'opera il sensuale spogliarellista, per la gioia di tutte le donne.