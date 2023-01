Magic Mike: The Last Dance, il nuovo poster ufficiale è più infuocato che mai!

Lo scorso 14 Novembre usciva il primo teaser di Magic Mike 3 che ne annunciava il ritorno. Ad un mese di distanza dalla sua uscita, Channing Tatum ha rilasciato il nuovo poster per il sequel della saga.

Non c'è bisogno di guardarsi negli occhi per percepire una tensione e una chimica alle stelle: ecco cosa emana il nuovo post di Magic Mike: The Last Dance. Un bianco e nero che racconta più di mille colori e due corpi che danzano insieme. Così vengono inquadrati Channing Tatum e Salma Hayek Pinault.

La chimica dei due era arrivata all'apice della sua potenza sin dal trailer ufficiale dello scorso Novembre. L'attrice, che sostituisce Thandiwe Newton, si è messa a dura prova per una scena particolarmente fisica del film: una sequenza di lap dance, a sua detta "davvero complicata".

Il terzo capitolo che vede il ritorno di Steven Soderbergh alla regia, non vedrà quello della Newton. Le ragioni sembrerebbero riconducibili a questioni familiari da risolvere. La Hayek dunque interpreterà il nuovo love-interest del protagonista Mike Lane (Channing Tatum).

Il 9 Febbraio uscirà Magic Mike: The Last Dance, e sugli schermi torneranno, oltre al nostro Channing Tatum e alla nostra Salma Hayek, anche Juliette Motamed, Vicki Pepperdine, Ayub Khan Din e Jemelia George, che farà il suo debutto nella saga dopo ben due capitoli.